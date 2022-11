Costacurta duro con il giocatore del Milan | “A gennaio lo venderei”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 novembre 2022) La leggenda delBillyè tornato a parlare del suo Diavolo in un’intervista rilasciata a Tuttosport. L’ex difensore rossonero ha trattato diversi temi inerenti agli ultimi anni del. Sullo Scudetto dello scorso anno: “Per me è stata la miglior squadra del 2022, la vittoria è stata meritatissima”. Su Pioli: “Mi ricordo cosa si diceva di lui quando arrivò nel 2019. Non aveva mai vinto il campionato e per alcuni era un limite. Però ha fatto il suo percorso, è cresciuto con noi ed è per questo che è il mio personaggio Scudetto. Un paragone con Ancelotti ci sta bene. Sono entrambi emiliani, delle stesse zone. Entrambi sono arrivati senza l’etichetta del campione. Carlo aveva costruito un grande gruppo con il suo carattere. Stefano me lo ricorda molto in questo. Hanno tante cose in comune“. Su Maldini e un nuovo ...