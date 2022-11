Scoppia la maxi protesta nella più grande fabbrica di iPhone al mondo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Proteste e scontri allo stabilimento della Foxconn di Zhengzhou,Cina interna, dove i dipendenti hanno marciato al di fuori dei loro dormitori e hanno affrontato le forze dell'ordine e gli agenti anti-sommossa. Video e immagini circolanti sui social mostrano gli scontri tra centinaia di persone e gli agenti, molti dei quali indossano la tuta protettiva bianca. I dipendenti del-stabilimento che produce glihannoto per le condizioni di vitae per le promesse non mantenute dall'azienda di bonus quadruplicati per chi fosse rimasto a lavorare nello stabilimento, nonostante il lockdown imposto nelle scorse settimane all'area dove sorge l'impianto. Il mese scorso, per la paura di contagio dal Covid-19, molti dipendenti erano fuggiti dalla Foxconn ...

Today.it

Nelle scorse settimane l'impianto cinese è stato al centro di una fuga di massa per sottrarsi al lockdown ordinato nella provincia per la scoperta di un focolaio di ...... nel quartiere Borgo vecchio, è scattata unarissa tra gli invitati e si è reso necessario l'... Leggi anche >la rissa in una lavanderia: 'Botte tra donne per l'asciugatrice'. Arrivano i ... Scoppia maxi protesta anti lockdown nella fabbrica di iPhone Foxconn Proteste e scontri allo stabilimento della Foxconn di Zhengzhou, nella Cina interna, dove i dipendenti hanno marciato al di fuori dei loro dormitori ...Nelle scorse settimane l'impianto cinese è stato al centro di una fuga di massa per sottrarsi al lockdown ordinato nella provincia per la scoperta di un focolaio di Covid ...