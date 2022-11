ilGiornale.it

Non è comunque un'idea innovativa, ma viene direttamente dalla Francia di Emmanuel, dove a ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...... avrò un contatto diretto con Putin nei prossimi giorni Il presidente francese Emmanueldice ...Almeno una persona è rimasta uccisa a Kiev per l'attacco missilistico contro la capitale. ... Ucraina, Macron ci riprova: conferenza a Parigi e "contatto" con Putin “Conto di avere un contatto diretto con lui nei prossimi giorni sulle questioni del nucleare civile, innanzitutto, e sull’impianto di Zaporizhzhia” in Ucraina, “dopo i prossimi scambi che avremo con i ...Il presidente francese cerca di riprendere il suo piano diplomatico. Il 13 dicembre ci sarà una conferenza a Parigi in cui potrebbe esserci Voldymyr Zelensky. Mentre nei prossimi giorni, Macron avrà u ...