Dopo la morte di Roberto Maroni | lo striscione vergognoso degli ultras del Napoli – La foto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutto il mondo politico, avversari compresi, ha ricordato la figura dinel giorno della sua scomparsa ieri a 67 anni con parole di stima e rispetto. Ma la nota stonatissima è arrivata comunque dal mondo, in particolare dai tifosi organizzati del, che nel corso della scorsa notte hanno esposto unocontro l’ex ministro dell’Interno. Proprio da capo del Viminale nel 2009,aveva introdotto la tessera del tifoso e provato in anni difficili a dare una serie di regole ai gruppie a chi frequentava gli stadi, perché questi tornassero accessibili a tutti e non più terra di nessuno e scenari di scontri e violenze. Misure mai accettate dal mondo, che ancora oggi torna a ...

Sandman , Netflix ci grazia di un'altra serie per le anime più dark: è Mercoledì , prodotta da ... non si può fare, non torneremo a parlare diqui ma non si può snaturare un ideale e un punto ...... ha vegliato il corpo per un giorno poi "per senso di paura di essere giudicato per ladel ...e figlio avevano un rapporto "di profonda simbiosi" e così l'uomo sarebbe rimasto "traumatizzato"...È stato Angelo Bellanova a mettere nel congelatore il cadavere della madre Maria Prudenza Bellanova di 82 anni dopo averlo vegliato per giorni dopo la sua morte, avvenuta il ...CRONACA, nel seguente video in time lapse ecco il ciclone che martedì ha attraversato l'Italia portando condizioni di intenso maltempo con venti di tempesta e violente mareggiate, la cosiddetta ...