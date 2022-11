Mancini | «Se Chiellini volesse | in Nazionale ci sarebbe posto per lui»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista al commissario tecnico dellaitaliana, Roberto. L’Italia ha perso 2-0 contro l’Austria in amichevole, lo stesso giorno della partenza del Mondiale in Qatar. Mondiale a cui l’Italia non si è qualificata. Peril Mondiale è una maledizione: non ha mai partecipato alla competizione né da giocatore né da allenatore. «Non credo alle maledizioni. Prima o poi cambierà. Vogliamo andare al prossimo, tra 4 anni e magari vincerlo». È l’obiettivo che l’ha convinta a rimanere dopo aver fallito il traguardo?risponde: «Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo. Il Mondiale del 2026 è troppo lontano. Pensiamo alle finali di Nations League che non vanno sottovalutate e alle qualificazioni all’Europeo ...