LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | alle 14 00 la gara | Ferrari prova a rimontare dalla seconda fila

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE PILOTI: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 4292 Charles Leclerc MON290 3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 290 4 George Russell GBR MERCEDES 265 5 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 2406 Carlos Sainz ESP234 7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113 8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 86 9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 81 10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO49 11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 36 12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 35 13 Kevin Magnussen DEN HAAS25 14 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 23 15 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 14 16 Mick Schumacher GER HAAS12 17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 12 18 ...

La pole position del Gran Premio diDhab i, che si corre sul circuito di Yas Marina , ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022 , se la prende il due volte Campione del Mondo Max Verstappen , che ...Inseguono Ferrari e Mercedes con nell'ordine Leclerc, Sainz, Hamilton e Russell 13:00 GP diDhabi, la diretta Buona sera, fan di Autosprint, e ben trovati per seguire il GP di Yas Marina con la ...Le qualifiche di Abu Dhabi come da pronostico sorridono alla scuderia austriaca, che piazza l’uno-due con Max Verstappen in pole position e il messicano alle sue spalle.Il racconto in diretta del GP del Brasile, ultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Si corre ad Abu Dhabi, sul Circuito di Yas Marina. Partenza alle 14.00 di Domenica 20 novembre 2022 ...