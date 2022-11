Pd | tagliati i tempi del Congresso Provenzano | “Costituente vera? Spazio stretto | non è chiaro se è salvo il processo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo le polemiche per ilunghi del, l’assemblea del Partito democratico ha approvato con 553 voti favorevoli, 21 contrari e 36 astenuti le modifiche statutarie proposte dal segretario Enrico Letta: le primarie saranno così anticipate dal 12 marzo al 19 febbraio per velocizzare il percorso, come ha chiesto in particolare l’ala riformista del partito, che si prepara a candidare il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la cui corsa potrebbe essere annunciata a breve. Né lo stesso Bonaccini, né Elly Schlein o altri possibili candidati (da Matteo Ricci a Dario Nardella fino a Vincenzo De Luca) hanno però partecipato in presenza all’Assemblea nazionale dem, coprendo le carte. Matteo Ricci, a riunione in corso, ha annunciato un evento per venerdì prossimo a Roma sulle sue proposte per il PD. Dario Nardella da giorni ha convocato ...