Luis Enrique | «Il nostro obiettivo è fare bene Tiferò Argentina per Messi non dovessimo vincere noi»

(Di sabato 19 novembre 2022) Il Ct della Spagna,, ha parlato in live su Twitche riguardo alle sue impressioni a pochi giorni dal Mondiale Il Ct della Spagna,, ha parlato in live su Twitch riguardo alle sue impressioni a pochi giorni dal Mondiale. Le sue dichiarazioni: «Ilè arrivare primi nel girone. La Germania è forte ed è una squadra temibile nonostante non stia attraversando un buon momento. Favorite?e Brasile, poi metto Francia e Germania, ma anche Spagna e Olanda. Promessa?mi faccio un piercing e mi tingo i capelli. Sorpresa? Ansu Fati, a volte mi sembra di guardare Holly e Benji». L'articolo proviene da Calcio News 24.

