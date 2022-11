Argentina | differenziato per Leo Messi ma l’esordio non sembra a rischio

Questa vasta regione è depositaria di un patrimonio ricco edi risorse culturali: ... Egitto, Giappone,, Cipro e ha concluso la carriera nel 2012 come Ambasciatore in Brasile. ......la Joya l'ha passata svolgendo lavoro, nella seconda si è aggregato al gruppo. Ciò nonostante tra martedì e mercoledì notte non ha preso parte al secondo test dell', finendo ...Non sembra esserci tregua per il ct dell'Argentina Lionel Sacloni. Dopo aver perso Nico Gonzalez e Correa ora cresce la preoccupazione anche per Messi. Come riportato dai media locali ...L'attaccante dell'Inter a segno nell'amichevole vinta 5-0 dai campioni del Sud America contro gli Emirati Arabi Uniti, alla quale non hanno partecipato né il romanista, né Lautaro ...