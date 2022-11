Morta Nonna Rosetta di Casa Surace

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 18 novembre 2022) E’ mancata, lad’Italia, un personaggio unico divenuto celebre grazie a, il collettivo comico nato sul web e poi sbarcato con grande successo in tv. A darne l’annuncio è stato proprio il profilo social di, che ha scritto parole commoventi per la morte della “”, anche seera lasolamente di Beppe, uno dei componenti del team, mentre per gli altri era una “acquisita”.aveva 89 anni e, fino all’ultimo, ha fatto divertire i tanti fan del collettivo, con la sua ironia unica, la sua finta severità e le sue espressioni tipiche. In tv l’abbiamo vista in svariati programmi, da Cortesie per gli ...