LIVE – Musetti-Draper | Next Gen Atp Finals Milano 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ile latestuale di, terzo ed ultimo match del Gruppo Rosso alleGen ATP(cemento indoor). L’unico precedente tra i due è stato appannaggio del britannico, che ha battuto in rimonta il carrarino nei quarti di finale del torneo di Wimbledon Juniores 2018. L’azzurro, dopo aver battuto agevolmente il taiwanese Chun Hsin Tseng, è incappato in una sconfitta inattesa contro il forte svizzero Dominic Stricker, che si è imposto dopo cinque set molto lottati.si giocherà le proprie possibilità di qualificazione alle semifinali in una lotta all’ultimo sangue contro il giovane inglese, avversario molto scorbutico su queste superfici rapide. Lorenzo deve cercare di fare assolutamente ...

Larga la risposta di, Stricker vince e si qualifica per le semifinali.OA Sport vi offre la DIRETTAtestuale del match tra Lorenzoe Dominic Stricker, valido per la seconda giornata del gruppo B delle ATP Next Gen Finals di Milano 2022.