Sorteggio Champions | in cosa sperare per Milan | Inter e Napoli

(Di lunedì 7 novembre 2022) City, Bayern e Real Madrid sembrano le più attrezzate. Ma finalmente, a tanti anni dall'epoca d'oro della Juve di Allegri, c'è un'altra italiana in prima fila in questasenza un predestinato:...

...polemico trasferimento non può che puntare all'Europa League dopo la retrocessione dalla. ... Ildi oggi (alle 13) potrebbe creare incroci pericolosi.... c'è un'altra italiana in prima fila in questasenza un predestinato: il Napoli può giocarsela alla pari con le grandi. Servirà un po' di aiuto daldegli ottavi, oggi a Nyon (ore ...La Champions League entra nel vivo. Adesso non si può più sbagliare. Inizia la caccia alla finalissima del 10 giugno 2023 (all’Ataturk di Istanbul) e al Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione ...Sembra una Champions-B: Allegri deve evitare lo United, mentre le altre sembrano alla portata. Mou rischia Barça e Ajax, ma in ogni caso sarà un playoff complicato ...