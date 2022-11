Frane e allagamenti | i danni causati dal maltempo 

(Di sabato 5 novembre 2022) AGI - Prosegue da ventidue ore il lavoro dei vigili del fuoco in Campania per contrastare idalle forti piogge che ieri mattina si sono abbattute sulle province di Napoli, Salerno e Avellino: tra operazioni di prosciugamento dei piani bassi di alcuni edifici e strade allagate, soccorsi ad automobilisti in difficoltà e rimozione di alberi caduti o pericolanti, finora sono stati svolti dalle squadre 200 interventi. #Maltempo #Campania, prosegue da ieri mattina l'impegno dei #vigilidelfuoco per contrastare idalle forti piogge che si sono abbattute sulle province di #Napoli, #Salerno e #Avellino: svolti finora 200 interventi, squadre ancora al lavoro #5novembre 9:00 pic.twitter.com/6XHE4aEyJH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022 Tra gli oltre 200 interventi effettuati ...

