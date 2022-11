Szczesny e quel segreto inconfessabile | ecco come fa a parare tutto o quasi

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Wojciechè un portiere che ha messo in evidenza in questi anni le sue grandi capacità,perché ormai è un leader della Juve. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che sarebbe stato davvero complicato per chiunque riuscire a succedere a Gigi Buffon all’interno della Juventus, ma alla fineha assolutamente dimostrato di poter essere uno dei grandi della storia bianconera, grazie a undavvero unico. LaPresseLa Juventus è sempre cercato di avere dei portieri di primissimo piano nella sua storia, ma l’unica volta che aveva tentato di mettere tra i pali un portiere straniero la situazione non era andata assolutamente per il verso giusto. Edwin Van der Sar infatti era consideratouno dei migliori al mondo, ma la sua esperienza a Torino è stata ampiamente negativa, con ...