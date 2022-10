(Di domenica 30 ottobre 2022) Milano, 30 ott. - (Adnkronos) - "Mi sono informato, quello che è successo è, non è tollerabile. Sono certo cheimmediati. Non solo parole!". Così su Twitter il ministro dello sport e delle politiche giovanili Andreain merito ai fatti di ieri sera a San Siro con l'dallaall'inizio del secondo tempo di Inter-Sampdoria dopo l'annuncio della morte dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi, ucciso in un agguato nella serata di ieri a Milano.

Il Sannio Quotidiano

conosce questo mondo, il, si è sempre distinto in ogni incarico che ha ricoperto. Penso sia l'uomo giusto'. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, è suo concittadino. Lo conosce 'No ...Serena domenica', scrive. Si indagherà in merito alle maniere e termini utilizzati da vari ultras per cacciare il resto dei tifosi dallo stadio. **Calcio: Abodi, ‘inaccettabile esodo forzato Curva Nord, saranno presi provvedimenti’** “Mi informerò su quanto accaduto”. Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, rispondendo su Twitter a chi gli ha chiesto chiarimenti su quello che avvenuto sugli spalti durante ...Il ministro dello Sport e dei Giovani risponde su Twitter a un utente che ha fatto appello a lui per prendere provvedimenti sui fatti di Inter-Sampdoria ...