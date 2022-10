Diffidati Napoli-Rangers | azzurri a rischio squalifica in vista del Liverpool

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Idi, gliindel prossimo impegno di Champions League contro il: per fortuna di Luciano Spalletti, solo un calciatore si trova nella lista dei “cattivi” prima di affrontare gli scozzesi e indella successiva sfida contro il, il solo Matteo Politano salterà il match in caso di ammonizione. Questo ovviamente, a meno che l’ex Inter non voglia sfruttare l’occasione per saltare il match finale dei gironi, a qualificazione già ottenuta, per arrivare poi agli ottavi di finale con la fedina pulita. PROGRAMMA e TELECRONISTI SportFace.