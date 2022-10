Maneskin | è morto il nonno di Damiano | “Mi hai fatto tanto ridere ma oggi mi fai anche un po’ piangere”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare – il posto su Instagram -. Mi haiassaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “ildel cantante”. Mi hai, mami faiun po’. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”: con questo postDavid ha annunciato su Instagram la scomparsa del. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza per il cantante dei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDavid/Ma?neskin (@ykaaar) L'articolo ...

Radio Subasio

Lutto per Damiano David : èil nonno del cantante dei. 'Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare - il posto su Instagram - . Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. ...Dietrich Mateschitz , co - fondatore della Red Bull , èall'età di 78 anni. L'imprenditore austriaco, figlio di insegnanti, nella metà degli anni '80 ..., quella notte a casa di Madonna: '... Lutto per Damiano dei Maneskin, è morto il suo adorato nonno Lutto per Damiano David: il cantante dei Maneskin ha perso il nonno. «Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare - il posto su Instagram -. Mi hai fatto ...Dietrich Mateschitz, co-fondatore della Red Bull, è morto all'età di 78 anni. L'imprenditore austriaco, figlio di insegnanti, nella metà degli anni '80 ...