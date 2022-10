La nuova scuola primaria di Zelo Buon Persico è pronta al 70%

Italia Oggi

... un percorso che combina teoria ed esperienza sul campo ossia nei cantieri di opere in costruzione, per formare lagenerazione di operai specializzati. Laè aperta a tutti i giovani che ...... una comunicazione congiunta di Parlamento europeo e Consiglio su unaagenda per l'America ... direttiva sul contrasto alla pedofilia; creazione di unadi cybersecurity; nuove regole sul ... Appalto Vittorio Veneto: al via la nuova scuola “Città della Vittoria” - ItaliaOggi.it Proseguono a ritmo spedito i lavori per il nuovo plesso scolastico che l’Amministrazione conta di inaugurare entro il prossimo anno scolastico ...Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Milano Ristorazione e Comune di Milano hanno presentato il nuovo servizio per l’anno scolastico 2022/23. Un anno educativo e scolastico, quello che si è aperto, segnato d ...