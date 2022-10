Fare lo chef è più dura che in tv | fuga dai banchi dell' alberghiero

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - Il settorea ristorazione devei conti con la mancanza di personale complicata dalladi giovani dalle scuole alberghiere. Lo rivela il Rapporto 2022'Osservatorio Ristorazione, diffuso in occasione del Foruma Ristorazione in corso a Padova. Secondo la ricerca, l'anno scolastico con il maggior numero di iscritti è stato il 2014/2015, con 64.296 nuovi studenti. Il 2021/2022 ha invece visto iscriversi solo 34.015 giovanissimi aspiranti operatori del settore, -47,1%. Per l'Osservatorio, questadi capitale umano dal settore è frutto di una complessa concomitanza di cause, riassumibili nella disillusione rispetto al moo di ristorazione “patinato” raccontato dai media e dalla stessa categoria, che raramente corrisponde a realtà, nella ...

AGI - Agenzia Italia

