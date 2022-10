Lino Guanciale | secondo figlio in arrivo? La moglie Antonella Liuzzi è incinta? Ecco la verità

(Di lunedì 17 ottobre 2022), dopo la nascita del primo, fa sapere che vorrebbe allargare la famiglia. Scopriamo tutta lasul progetto dell’attore, leggiamo! Leggi anche:: chi è l’attore che fa il marito Guido ne La dama velata? Età,e figli, matrimonio, ex fidanzata,, papà, fratello, dove abita, altezza, peso, film, fiction, teatro,...

Due grandi attori amati da pubblico e critica,e Francesco Montanari, diretti da Davide Sacco, per "L'uomo più crudele del mondo" al Lauro Rossi l'11 e 12 marzo. Una stanza spoglia, in ...Stasera su Rai 1 alle 21.25 Sopravvissuti "Segreti" Luca (, 43) è disposto a perdonare la moglie, e per questo torna ...Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sono una bellissima coppia, Pietro è il loro bambino. Leggiamo tutto sulla famiglia dell'attore!Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 17 ottobre 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà la serie tv con Lino Guanciale Sopravvissut i. Su Rai Due, dalle 21:20, ...