De Luca | “Operazione Scilipoti su La Russa da parte della Meloni”

Vincenzo Deattacca la premier Giorgia Meloni durante la consueta diretta Facebook del venerdì: ' Giorgia Meloni ha fatto unaScilipoti, di acquisto notturno di voti responsabili, qualche voto lo ...Vincenzo De, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, ha commentato quanto accaduto ieri in ... 'Giorgia Meloni ha fatto nient'altro che un'Scilipoti, cioè di acquisto ...De Luca subito contro i nuovi assetti in Parlamento. A suo modo. «Alla Camera un evento di straordinario valore politico, l'elezione di Fontana. Un parlamentare della Lega che si ...De Luca attacca la premier in pectore durante la consueta diretta Facebook: "Giorgia Meloni ha fatto una operazione Scilipoti, di acquisto notturno di voti responsabili, qualche voto lo avrà ottenuto ...