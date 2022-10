Spina bifida | intervento in utero con un cerotto di staminali | tre bambini nati sani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) I primi tre interventi insono andati bene e isono. L’utilizzo di unfatto di celluleè l’ultima frontiera contro la, un difetto congenito che, se non trattato prima o subito dopo la nascita, può portare a gravi ritardi o anche paralisi delle gambe. Lo straordinario, nell’ambito di un trial clinico in corso alla University of California Davis Health, sarà ripetuto su un campione totale di 35 feti. Il decorso dei primi tre piccoli sarà seguito per sei anni dalla nascita. Il trial si chiama CuRe Trial: Cellular Therapy for InRepair of Myelomeningocele. Riguarda feti cui è diagnosticata la, un grave ...