CristianoDemart : @Dissidente62 Buongiorno Narci e Buon Marte,al solito hai sempre uno sguardo volto un po' piu' in la della media,e… - darechd : RT @Shevek14: @90ordnasselA Benissimo. Dopo questa ennesima prestazione imbarazzante, possiamo mettere Handanovic e Inzaghi su un pullmino… - Shevek14 : @90ordnasselA Benissimo. Dopo questa ennesima prestazione imbarazzante, possiamo mettere Handanovic e Inzaghi su un… - AndreaInApnea : @maliduck Allora! Marte e Rotonda mi piacciono tantissimo. Ma Ily e soprattuto Riva ero nella sedia a lavoro e avev… - Maria_Grazia_24 : ho bisogno di perderti per venirti a cercare altre duemila volte anche se ora sei distante ho bisogno di perdonart… -

Computer Magazine

Napoli Calcio - Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radioin 'MSL - Forza Napoli Sempre' (ogni giorno in onda dalle ore 12 alle 13): 'Per me il Napoli è ...no. Poi il tifoso ......sta cercando di recuperare il tempo perso nei confronti delleagenzie spaziali internazionali con una serie di progetti che hanno come obiettivo sia l' orbita terrestre ma anche la Luna ,... Marte: altre conferme sulla presenza di acqua allo stato liquido e (forse) non solo La Cina sta puntando a una serie di missioni nello Spazio profondo che hanno come obiettivo Marte, Giove, Urano, Nettuno e gli asteroidi mentre continua lo sviluppo delle missioni Chang'e verso la Lun ...Bisogna risalire al 2018 per trovare i primi incredibili dati, secondo i quali l'acqua in stato liquido era stata individuata sul pianeta rosso. E pensate, fu uno strumento italiano a regalare questo ...