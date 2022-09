Spoiler Amici terza puntata: cosa succederà? (Di giovedì 29 settembre 2022) Domenica 2 Ottobre andrà in onda la terza puntata di Amici e gli Spoiler ci indicano che accadrà di tutto, con litigi, momenti divertenti con sfide inaspettate. Possiamo annunciarvi che saranno ospiti Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari. Inoltre per la classifica di ballo è arrivata Ambeta, una vecchia conoscenza del talent che era allieva della Celentano. Infine siamo arrivati quasi vicino ad un provvedimento disciplinare. Amici 28 Settembre: una puntata copia che fa infuriare Spoiler Amici terza puntata: gli ospiti Innanzitutto vi Spoileriamo che non c’è nessun eliminato tra i ragazzi in questa puntata. Ramon ballerino classico della Celentano ha di nuovo la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) Domenica 2 Ottobre andrà in onda ladie glici indicano che accadrà di tutto, con litigi, momenti divertenti con sfide inaspettate. Possiamo annunciarvi che saranno ospiti Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari. Inoltre per la classifica di ballo è arrivata Ambeta, una vecchia conoscenza del talent che era allieva della Celentano. Infine siamo arrivati quasi vicino ad un provvedimento disciplinare.28 Settembre: unacopia che fa infuriare: gli ospiti Innanzitutto viiamo che non c’è nessun eliminato tra i ragazzi in questa. Ramon ballerino classico della Celentano ha di nuovo la ...

