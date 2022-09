LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: si parte! Inizia la prima gara del Trittico Lombardo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST E CI SIAMO! SI PARTE. 11.25 Saranno 193 i km di gara: partenza e arrivo da Lissone. 11.20 Sono 21 le formazioni al via della Coppa Agostoni 2022. 11.15 Simon Yates, Matteo Trentin, Gianni Moscon e Alexey Lutsenko: ecco gli altri nomi da tenere d’occhio. 11.10 Occhi puntati su Vincenzo Nibali, ma non solo. 11.05 Si parte alle ore 11.30, esattamente fra 25 minuti. 11.00 Buongiorno amiche e amici appassionati di ciclismo e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2022. Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E CI SIAMO! SI PARTE. 11.25 Saranno 193 i km di: partenza e arrivo da Lissone. 11.20 Sono 21 le formazioni al via della. 11.15 Simon Yates, Matteo Trentin, Gianni Moscon e Alexey Lutsenko: ecco gli altri nomi da tenere d’occhio. 11.10 Occhi puntati su Vincenzo Nibali, ma non solo. 11.05 Si parte alle ore 11.30, esattamente fra 25 minuti. 11.00 Buongiorno amiche e amici appassionati di ciclismo e benvenuti allatestuale della. Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti allatestuale ...

SpazioCiclismo : Segui con noi in tempo reale la #CoppaAgostoni. - Bardiani_CSF : ????? Due grandi appuntamenti oggi per la Bardiani CSF Faizanè. ???? Terza tappa della Cro Race ?? live su Eurosport d… - palermo24h : Palermo-Reggiana, Coppa Italia – LIVE Teleone Sport16 - zazoomblog : LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: presenti Nibali e Valverde attenzione a Piccolo e Hirschi - #Coppa #Agostoni… - zazoomblog : LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: presenti Nibali e Valverde attenzione a Piccolo e Hirschi - #Coppa #Agostoni… -