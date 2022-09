Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 30 settembre 2022 | Gemma e Marco a confronto mentre Adelaide

Leggi su comingsoon

(Di giovedì 29 settembre 2022) Scopriamo lede Ilper la puntata in onda il 30su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap,hanno il loro primo faccia a faccia dopo quanto successo al matrimonio di Anna e Salvo.cambia idea e sembra non voler più vendere le sue quote.