Se l' Iran oscura la Rete

(Di lunedì 26 settembre 2022) Mahsa Amini, 22 anni, è stata arrestata dalla polizia religiosaiana poiché non indossava correttamente il velo. Non è più tornata a casa. La polizia ha parlato di un incidente sfortunato, poi ...

Dunque Elon Musk è sceso in campo e ha attivato Starlink per tentare di garantire la connessione internet ai manifestanti, ma perché funzioni è necessario che qualcuno porti in Iran degli appositi terminali. Mahsa Amini, 22 anni, è stata arrestata dalla polizia religiosa iraniana poiché non indossava correttamente il velo. Non è più tornata a casa. La polizia ha parlato di un incidente sfortunato. Negli scontri uccise almeno 50 persone, 739 arresti. Il governo accusa l'Occidente: "Vogliono distruggerci" L'Iran brucia ancora, e ai falò dei chador si sono aggiunti gli incendi alle auto delle forze di polizia.