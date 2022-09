Covid oggi Lazio, 1.141 contagi e 4 morti. A Roma 687 casi (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.141 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 settembre 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. “oggi nel Lazio, su 2.033 tamponi molecolari e 6.460 tamponi antigenici per un totale di 8.493 tamponi, si registrano 1.141 nuovi casi positivi (-693); sono 4 i decessi (+4), 356 i ricoverati (+23), 25 le terapie intensive (stabili) e +1.264 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 687” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 259 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.141 i nuovida coronavirus26 settembre 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. “nel, su 2.033 tamponi molecolari e 6.460 tamponi antigenici per un totale di 8.493 tamponi, si registrano 1.141 nuovipositivi (-693); sono 4 i decessi (+4), 356 i ricoverati (+23), 25 le terapie intensive (stabili) e +1.264 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. Icittà sono a quota 687” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 259 i nuovi ...

