Ultime Notizie Roma del 25-09-2022 ore 08:10 (Di domenica 25 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio urne aperte in Italia con 51 milioni di cittadini chiamati alle urne di cui 2 milioni seicentomila per la prima volta i seggi sono aperti fino alle 23 in Sicilia si vota anche per eleggere il Presidente della Regione per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana ieri nel giorno del silenzio elettorale lega e Fratelli d’Italia sono tornati da attaccare I dem sui social nella Repubblica Ceca si vota per una parte del Senato e avanzano il primo turno Ci veste populisti la Svizzera si consulta sulla riforma delle pensioni gli allevamenti intensivi la fiscalità delle imprese pene più severe per chi si arrende o diserta il presidente russo Vladimir Putin firma un pacchetto di il codice penale relativo al servizio militare Chi era da parte sua denuncia passaporto Russo e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio urne aperte in Italia con 51 milioni di cittadini chiamati alle urne di cui 2 milioni seicentomila per la prima volta i seggi sono aperti fino alle 23 in Sicilia si vota anche per eleggere il Presidente della Regione per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana ieri nel giorno del silenzio elettorale lega e Fratelli d’Italia sono tornati da attaccare I dem sui social nella Repubblica Ceca si vota per una parte del Senato e avanzano il primo turno Ci veste populisti la Svizzera si consulta sulla riforma delle pensioni gli allevamenti intensivi la fiscalità delle imprese pene più severe per chi si arrende o diserta il presidente russo Vladimir Putin firma un pacchetto di il codice penale relativo al servizio militare Chi era da parte sua denuncia passaporto Russo e ...

