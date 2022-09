Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky all’Onu: 5 punti per la vittoria (Di giovedì 22 settembre 2022) “Possiamo vincerla questa guerra”. Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio trasmesso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sul campo, ha elencato dunque Zelensky, l’Ucraina può spuntarla, ma per vincere sono cinque i punti necessari: “Tempo, supporto, armi, sistemi di difesa e anche supporto finanziario”. Per il presidente ucraino, “tutti vogliono la pace, solo uno vuole la guerra, ma non consentiremo che prevalga” ha detto facendo riferimento al presidente russo Vladimir Putin. “Non abbiamo provocato questa guerra. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difenderci. L’Ucraina vuole la pace, l’Europa vuole la pace. Il mondo vuole la pace”, le parole dell’ucraino, che ha aggiunto: “C’è solo un’entità, tra gli stati membri dell’Onu, che potrebbe dire ora – se ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) “Possiamo vincerla questa guerra”. Così il Presidente ucraino Volodymyr, in un videomessaggio trasmesso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sul campo, ha elencato dunque, l’può spuntarla, ma per vincere sono cinque inecessari: “Tempo, supporto, armi, sistemi di difesa e anche supporto finanziario”. Per il presidente ucraino, “tutti vogliono la pace, solo uno vuole la guerra, ma non consentiremo che prevalga” ha detto facendo riferimento al presidente russo Vladimir Putin. “Non abbiamo provocato questa guerra. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difenderci. L’vuole la pace, l’Europa vuole la pace. Il mondo vuole la pace”, le parole dell’ucraino, che ha aggiunto: “C’è solo un’entità, tra gli stati membri dell’Onu, che potrebbe dire ora – se ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - MazzaliVanna : RT @TgrRaiMolise: #dissestoidrogeologico e #messainsicurezza del #territorio I ritardi di alcune opere che interessano il #Biferno Ora ci s… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #Ottobre e #Novembre, #Italia in balia di vortici ciclonici pericolosi; le ultime mappe confermano tutto https://t.c… -