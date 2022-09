Calcio | Nations League 2022-2023 | Turchia e Kazakistan promossi in Lega B

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) Si sono disputate questa sera dieci gare valide per la quinta giornata delladi: sono arrivati i primi verdetti, coninB. InA si avvicinano alla qualificazione alla Final Four Croazia e Paesi Bassi, infine inD la Lettonia deve rinviare la festa promozione. Nel Gruppo 1 dellaA la Francia, già fuori dalla Final Four, si impone sull’Austria per 2-0, mentre lo scontro diretto premia la Croazia, che batte 2-1 la Danimarca e va in testa alla classifica. Nel Gruppo 4 dellaA i Paesi Bassi passano in Polonia per 0-2 e restano in testa, mentre il Belgio supera 2-1 il Galles. Nel Gruppo 1 ...