Annuncio ufficiale su Spalletti: dove sarà a ottobre! (Di giovedì 22 settembre 2022) Durante la giornata odierna, mister Luciano Spalletti è stato ricevuto dal presidente del Tennis Club Napoli Luciano Villari, nella sede di viale Dohrn, nei pressi del lungomare di Mergellina, dove si svolgerà dal 17 al 23 ottobre, con qualificazioni il 15 e il 16, l’ATP 250 di Napoli. L’attuale mister degli azzurri, ha ricevuto in omaggio un abbonamento per assistere a tutti i match della manifestazione, a partire dalle qualificazioni, direttamente dalla tribuna dell’arena da 4.000 posti che sarà allestita sul lungomare di Mergellina. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 10: Luciano Spalletti SSC Napoli coach during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 10, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Di seguito le dichiarazioni del mister ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) Durante la giornata odierna, mister Lucianoè stato ricevuto dal presidente del Tennis Club Napoli Luciano Villari, nella sede di viale Dohrn, nei pressi del lungomare di Mergellina,si svolgerà dal 17 al 23 ottobre, con qualificazioni il 15 e il 16, l’ATP 250 di Napoli. L’attuale mister degli azzurri, ha ricevuto in omaggio un abbonamento per assistere a tutti i match della manifestazione, a partire dalle qualificazioni, direttamente dalla tribuna dell’arena da 4.000 posti cheallestita sul lungomare di Mergellina. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 10: LucianoSSC Napoli coach during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 10, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Di seguito le dichiarazioni del mister ...

marcuspascal1 : RT @ultimenotizie: Quasi 10 mila persone, in 24 ore in #Russia, si sono presentate volontariamente, prima di ricevere la convocazione uffic… - rosaroccaforte : RT @ultimenotizie: Quasi 10 mila persone, in 24 ore in #Russia, si sono presentate volontariamente, prima di ricevere la convocazione uffic… - Do_Dec : RT @ultimenotizie: Quasi 10 mila persone, in 24 ore in #Russia, si sono presentate volontariamente, prima di ricevere la convocazione uffic… - Ales66423669 : RT @ultimenotizie: Quasi 10 mila persone, in 24 ore in #Russia, si sono presentate volontariamente, prima di ricevere la convocazione uffic… - Perplexity_is : RT @ultimenotizie: Quasi 10 mila persone, in 24 ore in #Russia, si sono presentate volontariamente, prima di ricevere la convocazione uffic… -