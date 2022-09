Studio Geotab sull'elettrificazione delle flotte: in Italia più di 7 veicoli su 10 potrebbero passare all'elettrico e risparmiare, con oltre 7 tonnellate di CO? in meno per ogni veicolo sostituito (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo la nuova analisi di Geotab, in Europa il 60% delle flotte potrebbe passare ai veicoli elettrici, risparmiando in totale oltre 156.000 tonnellate di CO? e più di 260 milioni di Euro ROMA, 21 settembre 2022 /PRNewswire/



Geotab – leader globale in ambito IoT e veicoli connessi, presenta i risultati di un nuovo Studio che stima l'impatto della transizione verso l'elettrico in Europa in termini ambientali ed economici. L'analisi ha evidenziato che, tra le flotte composte da veicoli commerciali leggeri, quasi il 60% dei mezzi potrebbe essere sostituito da una versione completamente elettrica con un significativo risparmio di costi ed emissioni. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo la nuova analisi di, in Europa il 60%potrebbeaielettrici, risparmiando in totale156.000di CO? e più di 260 milioni di Euro ROMA, 21 settembre 2022 /PRNewswire/– leader globale in ambito IoT econnessi, presenta i risultati di un nuovoche stima l'impatto della transizione verso l'in Europa in termini ambientali ed economici. L'analisi ha evidenziato che, tra lecomposte dacommerciali leggeri, quasi il 60% dei mezzi potrebbe essereda una versione completamente elettrica con un significativo risparmio di costi ed emissioni. I ...

TTSItalia : #elettrico. Studio @GEOTAB sull’elettrificazione delle flotte: in Italia più di 7 veicoli su 10 potrebbero passare… - EnergiaOltre : In #Europa il 60% delle flotte potrebbe risparmiare in totale oltre 156.000 tonnellate di CO2 e più di 260 milioni… - PneusNews : Studio Geotab sull’elettrificazione delle flotte: in Italia più di 7 veicoli su 10 potrebbero passare all’elettrico… - luciatonini : Studio Geotab sull’elettrificazione delle flotte: in Italia più di 7 veicoli su 10 potrebbero passare all’elettrico… -