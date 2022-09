La notte del presunto stupro la madre di Ciro Grillo non sentì nulla (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI Proseguirà il prossimo 19 ottobre davanti al tribunale di Tempio Pausania il processo, a porte chiuse, a Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S, accusato di uno stupro di gruppo, assieme a tre suoi amici; i fatti contestati risalgono alla notte fra il 16 e il 17 luglio 2019 in Sardegna, in un appartamento del Pevero, in Costa Smeralda. Nell'udienza di stamane, la quarta, ha testimoniato per un'ora la madre di Ciro, Parvin Tadjk, che dormiva in una casa accanto a quella dove si sarebbero consumati i presunti abusi denunciati da una giovane italonorvegese e da una sua amica. La donna, che ha attraversato il capannello di cronisti e telecamere senza rilasciare alcuna dichiarazione né prima né dopo l'udienza, ha confermato quanto già agli atti: non ha sentito niente quella ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI Proseguirà il prossimo 19 ottobre davanti al tribunale di Tempio Pausania il processo, a porte chiuse, a, il figlio del fondatore del M5S, accusato di unodi gruppo, assieme a tre suoi amici; i fatti contestati risalgono allafra il 16 e il 17 luglio 2019 in Sardegna, in un appartamento del Pevero, in Costa Smeralda. Nell'udienza di stamane, la quarta, ha testimoniato per un'ora ladi, Parvin Tadjk, che dormiva in una casa accanto a quella dove si sarebbero consumati i presunti abusi denunciati da una giovane italonorvegese e da una sua amica. La donna, che ha attraversato il capannello di cronisti e telecamere senza rilasciare alcuna dichiarazione né prima né dopo l'udienza, ha confermato quanto già agli atti: non ha sentito niente quella ...

