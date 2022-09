Ci siamo per la cittadinanza onoraria a Mertens: è successo ieri! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tanti sono stati i calciatori che hanno detto addio alla maglia del Napoli nel corso dell’ultima tribolata estate, fatta di tante partenze e di un generale rinnovamento della rosa. L’addio più doloroso è stato però forse quello di Dries Mertens. Il belga ha fatto la storia del club nei suoi anni di militanza azzurri, diventandone il miglior marcatore. Mertens è stato molto importante anche per quello che ha rappresentato fuori dal campo, mostrando a più riprese tutto il suo amore per la città e la gente di Napoli quasi come se fosse un napoletano d’adozione. Proprio per questo, il sindaco Manfredi aveva annunciato poco tempo fa di voler avviare l’iter per conferire al belga la cittadinanza onoraria napoletana. Sindaco Manfredi L’edizione odierna de Il Mattino aggiorna dunque relativamente a questa situazione. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tanti sono stati i calciatori che hanno detto addio alla maglia del Napoli nel corso dell’ultima tribolata estate, fatta di tante partenze e di un generale rinnovamento della rosa. L’addio più doloroso è stato però forse quello di Dries. Il belga ha fatto la storia del club nei suoi anni di militanza azzurri, diventandone il miglior marcatore.è stato molto importante anche per quello che ha rappresentato fuori dal campo, mostrando a più riprese tutto il suo amore per la città e la gente di Napoli quasi come se fosse un napoletano d’adozione. Proprio per questo, il sindaco Manfredi aveva annunciato poco tempo fa di voler avviare l’iter per conferire al belga lanapoletana. Sindaco Manfredi L’edizione odierna de Il Mattino aggiorna dunque relativamente a questa situazione. ...

