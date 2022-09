Moda, al via da domani la Fashion Week: sfilate aperte a pubblico (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano e’ pronta per la Fashion Week Women’s Collection, che da domani, fino al 26 settembre, animera’ la citta’ con 210 appuntamenti: 68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali, 104 presentazioni fisiche, 7 presentazioni su appuntamento e 30 eventi. Tra le principali novita’ di questa edizione, il ritorno in calendario di Salvatore Ferragamo, Boss, Antonio Marras, Vivetta, Anteprima, che festeggera’ il 30 anniversario e Moncler, che festeggera’ il 70 anniversario. Questa Settimana della Moda sara’ ‘fruibile’ anche da chi non riuscira’ a ottenere il tanto prestigioso invito: Maison Valentino, insieme a CNMI, ospitera’ sul suo canale Instagram, il live della sfilata di Act n 1, beneficiario del Grant del Camera Moda Fashion Trust. E la sfilata di Diesel, sara’ aperta al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano e’ pronta per laWomen’s Collection, che da, fino al 26 settembre, animera’ la citta’ con 210 appuntamenti: 68, di cui 61 fisiche e 7 digitali, 104 presentazioni fisiche, 7 presentazioni su appuntamento e 30 eventi. Tra le principali novita’ di questa edizione, il ritorno in calendario di Salvatore Ferragamo, Boss, Antonio Marras, Vivetta, Anteprima, che festeggera’ il 30 anniversario e Moncler, che festeggera’ il 70 anniversario. Questa Settimana dellasara’ ‘fruibile’ anche da chi non riuscira’ a ottenere il tanto prestigioso invito: Maison Valentino, insieme a CNMI, ospitera’ sul suo canale Instagram, il live della sfilata di Act n 1, beneficiario del Grant del CameraTrust. E la sfilata di Diesel, sara’ aperta al ...

