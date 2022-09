“Il Napoli non mi è piaciuto”. “Pensavi di giocare contro la Juve Stabia?” (Di lunedì 19 settembre 2022) Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli a San Siro di quelle che valgono sei punti contro una diretta concorrente per i piani alti della classifica. Anche se dobbiamo dire che il Milan meritava sicuramente il pareggio. Ti devo dire che la prova era si durissima ma il Napoli ieri non mi è piaciuto. Nel primo tempo si è fatto letteralmente schiacciare dagli avversari e se la prima frazione di gioco fosse finita almeno 2-0 per il Milan non avremmo potuto dire niente. Guido – Io non sono così negativo. Tutt’altro. Mica potevamo pensare di andare a giocare a Milano senza subire. Il Napoli invece ha subito senza disunirsi. Ed a un certo punto ha preso il controllo del match con Lobotka e Anguissa saliti in cattedra. L’ anno scorso avremmo perso ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Cesare – Caro Guido vittoria importante dela San Siro di quelle che valgono sei puntiuna diretta concorrente per i piani alti della classifica. Anche se dobbiamo dire che il Milan meritava sicuramente il pareggio. Ti devo dire che la prova era si durissima ma ilieri non mi è. Nel primo tempo si è fatto letteralmente schiacciare dagli avversari e se la prima frazione di gioco fosse finita almeno 2-0 per il Milan non avremmo potuto dire niente. Guido – Io non sono così negativo. Tutt’altro. Mica potevamo pensare di andare aa Milano senza subire. Ilinvece ha subito senza disunirsi. Ed a un certo punto ha preso illlo del match con Lobotka e Anguissa saliti in cattedra. L’ anno scorso avremmo perso ...

AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - CB_Ignoranza : Il Napoli non si ferma più, batte anche i campioni d'Italia a San Siro e si riporta in testa alla classifica. Lobo… - KunGrax : RT @Szobosalvs: @jeremymene7 @Jimmy_Lib_ ma non è che leggi un 'siamo da scudetto fozza napoli' da parte di CiroEspositoIlNapoliÈLaMiaVita6… - SportdelSud : ???? Il #Napoli vince ancora a Milano, con la maturità dei saggi e l'incoscienza di chi non conosce limiti e sembra… -