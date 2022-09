Midtjylland-Lazio, Milinkovic-Savic entra e segna il gol del 3-1: che papera del portiere (VIDEO) (Di giovedì 15 settembre 2022) Il VIDEO del gol di Sergej Milinkovic-Savic in Midtjylland-Lazio, sfida valida per la seconda giornata di Europa League. Il centrocampista serbo entra sotto 3-0 e subito si mette in mostra segnando il gol che riapre tutto. Un tiro non esaltante, ma il portiere dei danesi combina un disastro e con una papera regala la rete. In alto ecco il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildel gol di Sergejin, sfida valida per la seconda giornata di Europa League. Il centrocampista serbosotto 3-0 e subito si mette in mostrando il gol che riapre tutto. Un tiro non esaltante, ma ildei danesi combina un disastro e con unaregala la rete. In alto ecco ildel gol. SportFace.

DiMarzio : #EuropaLeague | I convocati di Maurizio #Sarri per @fcmidtjylland - @OfficialSSLazio - FrankDeSboer : Come è possibile che il Midtjylland sta battendo 5-1 la lazio? Sicuramente avranno messo un centrocampista fisico,… - DaniloServadei : Lazio al tappeto!! 5-1, che partita del Midtjylland e di Isaksen soprattutto?? #UEL #MidtjyllandLazio - corradone91 : Figuraccia colossale della #Lazio, difesa assente ingiustificata per #Sarri. 5-1 #Midtjylland a Herning #UEL #MidtjyllandLazio - MLahozO : Madre mía la soba que le está dando el Midtjylland a la Lazio jsjdjsjdj -