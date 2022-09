Scuole dell’infanzia, è ora dell’inserimento dei bimbi: alcuni miti da sfatare (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Alessandra Bortolotti, psicologa e psicoterapeuta Settembre: tempo di nuovi inizi e di ripresa delle consuete attività lavorative. Per alcune famiglie è il momento dell’ambientamento dei propri figli e figlie al nido o alla scuola dell’infanzia. Si tratta di frequente del primo grande distacco dai genitori e spesso è caratterizzato da una grande emotività e premura. Quale sarà la miglior scelta per mio figlio? È meglio mandarlo dai nonni, all’asilo o trovare una baby-sitter? Ogni famiglia è a sé e la scelta dipenderà da molteplici fattori: orario di lavoro dei genitori, disponibilità dei nonni a tenere i nipoti, situazione economica della famiglia, disponibilità di strutture pubbliche che abbiano posti a sufficienza per tutti i piccoli di zona e metodi educativi condivisi dalla famiglia. Nel caso che si scelga una struttura (sia pubblica che privata) a cui affidare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Alessandra Bortolotti, psicologa e psicoterapeuta Settembre: tempo di nuovi inizi e di ripresa delle consuete attività lavorative. Per alcune famiglie è il momento dell’ambientamento dei propri figli e figlie al nido o alla scuola. Si tratta di frequente del primo grande distacco dai genitori e spesso è caratterizzato da una grande emotività e premura. Quale sarà la miglior scelta per mio figlio? È meglio mandarlo dai nonni, all’asilo o trovare una baby-sitter? Ogni famiglia è a sé e la scelta dipenderà da molteplici fattori: orario di lavoro dei genitori, disponibilità dei nonni a tenere i nipoti, situazione economica della famiglia, disponibilità di strutture pubbliche che abbiano posti a sufficienza per tutti i piccoli di zona e metodi educativi condivisi dalla famiglia. Nel caso che si scelga una struttura (sia pubblica che privata) a cui affidare ...

