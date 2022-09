Pomezia, incendio per ‘calamità naturale’: casa distrutta dalle fiamme ma lo Stato non fa nulla. L’appello della famiglia: “Abbiamo perso tutto” (Di lunedì 12 settembre 2022) Le fiamme che si avvicinano pericolosamente, l’imminente pericolo e la decisione, pur di salvarsi la vita, di scappare. Rinunciando però così alla propria casa che va letteralmente in fumo. E’ questa la storia di Serena una delle tante persone di Pomezia che hanno pagato un conto altissimo per i roghi scoppiati sul territorio nel giugno scorso. La sua abitazione infatti, da quel ‘maledetto’ 27 giugno, quando diversi focolai misero a dura prova l’area industriale della città, ha subìto ingenti danni e da allora è rimasta così. Del resto quel giorno infatti erano state davvero tantissime le richieste di intervento considerando gli enormi roghi scoppiati in tutta Roma e provincia che misero seriamente in difficoltà la macchina dei soccorsi: i più rilevanti si registrarono sull’Aurelia e sulla Laurentina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Leche si avvicinano pericolosamente, l’imminente pericolo e la decisione, pur di salvarsi la vita, di scappare. Rinunciando però così alla propriache va letteralmente in fumo. E’ questa la storia di Serena una delle tantene diche hanno pagato un conto altissimo per i roghi scoppiati sul territorio nel giugno scorso. La sua abitazione infatti, da quel ‘maledetto’ 27 giugno, quando diversi focolai misero a dura prova l’area industrialecittà, ha subìto ingenti danni e da allora è rimasta così. Del resto quel giorno infatti erano state davvero tantissime le richieste di intervento considerando gli enormi roghi scoppiati in tutta Roma e provincia che misero seriamente in difficoltà la macchina dei soccorsi: i più rilevanti si registrarono sull’Aurelia e sulla Laurentina ...

CorriereCitta : Pomezia, incendio per ‘calamità naturale’: casa distrutta dalle fiamme ma lo Stato non fa nulla. L’appello della fa… - demian_yexil : RT @Moonlightshad1: Con quello che è successo oggi nel milanese, non è nemmeno il primo 'incidente' di questo tipo, due anni fa l'incendio… - AFAntoAnt : RT @Moonlightshad1: Con quello che è successo oggi nel milanese, non è nemmeno il primo 'incidente' di questo tipo, due anni fa l'incendio… - pameladiverona : RT @Moonlightshad1: Con quello che è successo oggi nel milanese, non è nemmeno il primo 'incidente' di questo tipo, due anni fa l'incendio… - tatancawar : RT @Moonlightshad1: Con quello che è successo oggi nel milanese, non è nemmeno il primo 'incidente' di questo tipo, due anni fa l'incendio… -