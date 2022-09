Covid, vaccino Omicron 4 e 5 in Italia tra 2-3 settimane (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato alle sottovarianti Omicron 4 e 5 “sarà disponibile tra 2-3 settimane”. Lo annuncia a RaiNews24 Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia Italiana del farmaco Aifa, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al booster bivalente di Pfizer-BioNTech adattato a Omicron BA.4/5. Il nuovo prodotto “è stato approvato con gli stessi criteri con cui è stato autorizzato negli Stati Uniti, cioè solo con dati sugli animali, il che significa – sottolinea il Dg – che si è standardizzata una nuova tecnica di approvazione, come per la vaccinazione antinfluenzale”. Anche se è in arrivo questo nuovo bivalente, Magrini precisa che la tempistica resta fondamentale, più della tipologia di prodotto: in altre parole la raccomandazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Il nuovoanti-aggiornato alle sottovarianti4 e 5 “sarà disponibile tra 2-3”. Lo annuncia a RaiNews24 Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenziana del farmaco Aifa, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al booster bivalente di Pfizer-BioNTech adattato aBA.4/5. Il nuovo prodotto “è stato approvato con gli stessi criteri con cui è stato autorizzato negli Stati Uniti, cioè solo con dati sugli animali, il che significa – sottolinea il Dg – che si è standardizzata una nuova tecnica di approvazione, come per la vaccinazione antinfluenzale”. Anche se è in arrivo questo nuovo bivalente, Magrini precisa che la tempistica resta fondamentale, più della tipologia di prodotto: in altre parole la raccomandazione ...

Covid, nelle ultime 24 ore 6.415 i nuovi contagi e 33 morti (Teleborsa) - Sono 6.415 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 12.317) 33 i morti (ieri 34). Il tasso di positività è all'11,1%, stabile rispetto all'11,3% di ieri.