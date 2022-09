Camilla Magli pubblica il singolo Il fumo uccide | scritto con Mahmood

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) e prodotto da Michelangelo Continua il nuovo capitolo artistico e personale di. La cantautrice torna oggi, venerdì 9 settembre, con Il(RCA Numero Uno/Sony Music Italy), il nuovoinsieme ae prodotto da Michelangelo e disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/il! Il brano è stato presentato live in anteprima ieri, giovedì 8 settembre, al Carroponte di Milano, dove l’artista si è esibita in apertura del concerto di Carmen Consoli. Se con gli ultimi due singoli Kanye West feat. Bresh e Knock Out feat. BigMamaci ha presentato il suo nuovo percorso attraverso un sound fresco urban pop, con Il...