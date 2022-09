"Caduta libera". La rivelazione di Pagnoncelli: il sondaggio-bomba che riscrive tutto | Guarda (Di giovedì 8 settembre 2022) L'esito delle elezioni pare sempre più chiaro, con un centrodestra vicinissimo alle elezioni. Lo certifica anche il sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli e diffuso nella puntata del 6 settembre di DiMartedì su La7. Qui l'amministratore delegato di Ipsos snocciola i numeri: Fratelli d'Italia registra l'ennesima crescita mentre il Partito democratico cala. Premettendo che il dibattito è stato seguito da una minoranza della popolazione, Pagnoncelli spiega nello studio di Giovanni Floris: "Pensate, meno di uno su quattro (il 22 per cento) dichiara di averlo seguito con molta attenzione, meno di uno su due complessivamente lo ha seguito. E questo significa che solo adesso la campagna sta entrando nel vivo. Vediamo delle oscillazioni nelle intenzioni di voto pur in un quadro abbastanza stabile dal punto di vista di quella che è la forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) L'esito delle elezioni pare sempre più chiaro, con un centrodestra vicinissimo alle elezioni. Lo certifica anche ilrealizzato da Nandoe diffuso nella puntata del 6 settembre di DiMartedì su La7. Qui l'amministratore delegato di Ipsos snocciola i numeri: Fratelli d'Italia registra l'ennesima crescita mentre il Partito democratico cala. Premettendo che il dibattito è stato seguito da una minoranza della popolazione,spiega nello studio di Giovanni Floris: "Pensate, meno di uno su quattro (il 22 per cento) dichiara di averlo seguito con molta attenzione, meno di uno su due complessivamente lo ha seguito. E questo significa che solo adesso la campagna sta entrando nel vivo. Vediamo delle oscillazioni nelle intenzioni di voto pur in un quadro abbastanza stabile dal punto di vista di quella che è la forza ...

