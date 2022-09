Spalletti in conferenza: “Sarri? Arbitro bravissimo. Contro il Liverpool avremo con una convinzione” (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la battuta di arresto Contro il Lecce accompagnata da una prestazione deludente, il Napoli ritrova i tre punti su un campo difficile come quello della Lazio. Gli azzurri hanno dimostrato di avere personalità, hanno comandato il match in lungo e largo, macinando gioco e creando numerose occasioni da gol. Lazio-Napoli (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)È una vittoria che dà morale in vista del prossimo importante impegno di Champions League Contro il Liverpool, anche di questo e non solo ha parlato Spalletti in conferenza stampa. Le parole del tecnico azzurro:Su Lazio-Napoli: “Abbiamo giocato una partita di grande qualità, di grande livello come lo scorso anno. Sarri è un grande allenatore e uno dei più difficili da affrontare, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la battuta di arrestoil Lecce accompagnata da una prestazione deludente, il Napoli ritrova i tre punti su un campo difficile come quello della Lazio. Gli azzurri hanno dimostrato di avere personalità, hanno comandato il match in lungo e largo, macinando gioco e creando numerose occasioni da gol. Lazio-Napoli (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)È una vittoria che dà morale in vista del prossimo importante impegno di Champions Leagueil, anche di questo e non solo ha parlatoinstampa. Le parole del tecnico azzurro:Su Lazio-Napoli: “Abbiamo giocato una partita di grande qualità, di grande livello come lo scorso anno.è un grande allenatore e uno dei più difficili da affrontare, ...

