«Monica» | il tradimento di un mondo in un impercettibile dettaglio

monica_soldera : RT @pietroraffa: Giorgia Meloni, a inizio legislatura, ha chiesto di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica Sergio Matta… - gicolino69 : @monica_gaetti @pierpi13 Non è che magari etimologicamente “tradizionale” possa significare che derivi da tradimento? ???? -

Perizona

... ci sarebbe voluta l'estate prossima, ma non sapevano che la bellali avrebbe sorpresi prima ... Una sequenza di foto a, postate così, senza avvertire, ma che era impossibile non ...Bill ebbe una relazione extraconiugale con una stagista della Casa Bianca,Lewinsky . ... Furono anni dolorosi per un 'probabile, di cui non ho le prove', spiegò lei stessa. Storia ... Hillary Clinton: “Restare nel mio matrimonio è una delle cose più coraggiose che abbia mai fatto ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Hillary Clinton ha perdonato il tradimento del marito, Bill, allora presidente degli USA: non tutte, però, sono riuscite a farlo ...