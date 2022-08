No! Questo sondaggio elettorale è falso (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le elezioni si avvicinano, e cresce l’attesa per il partito che riuscirà a prevalere alle urne. Anche i sondaggi, in Questo contesto, diventano strumento di propaganda: i numeri ufficiali si accompagnano così a percentuali pretestuose condivise per tirare acqua a un mulino piuttosto che all’altro. Il post che stiamo per vedere appartiene alla seconda categoria. Per chi ha fretta: Un’immagine molto condivisa sui social riporta una presunta verità alternativa a quella dei media «pezzenti» I numeri riportano una presunta prevalenza del M5s nelle intenzioni di voto, seguita da FdI, Pd e Lega La fonte di questi dati è ignota, mentre gli ultimi dati condivisi dagli istituti preposti fotografano una realtà ben diversa Analisi Il 27 agosto è stato pubblicato un post su Facebook che recita: «A tutte le televisioni Pezzenti che ci sono: Vergognatevi a falsificare e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le elezioni si avvicinano, e cresce l’attesa per il partito che riuscirà a prevalere alle urne. Anche i sondaggi, incontesto, diventano strumento di propaganda: i numeri ufficiali si accompagnano così a percentuali pretestuose condivise per tirare acqua a un mulino piuttosto che all’altro. Il post che stiamo per vedere appartiene alla seconda categoria. Per chi ha fretta: Un’immagine molto condivisa sui social riporta una presunta verità alternativa a quella dei media «pezzenti» I numeri riportano una presunta prevalenza del M5s nelle intenzioni di voto, seguita da FdI, Pd e Lega La fonte di questi dati è ignota, mentre gli ultimi dati condivisi dagli istituti preposti fotografano una realtà ben diversa Analisi Il 27 agosto è stato pubblicato un post su Facebook che recita: «A tutte le televisioni Pezzenti che ci sono: Vergognatevi a falsificare e ...

