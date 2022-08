CCISS_Ministero : A91 Autostrada Aeroporto Di Fiumicino entrata chiusa causa lavori di installazione di media durata a A91 Svincolo… - FirenzePost : Autostrada A1. lavori: chiusure stazioni e tratti dal 30 agosto al 2 settembre fra Calenzano e Direttissima - vicenzareport : #Provincia CHIUSO LO SVINCOLO DI USCITA DA MILANO DEL CASELLO DI PADOVA OVEST Nella notte di giovedì 1 settembre 2… - stayshield : @elcativon mi sa che in autostrada ci lavori - MIPiemonte : ?? Autostrada #A32 Torino-Bardonecchia ? Chiusura notturna per lavori orario: 22:30-05:30 tra Susa Est e Chianocco-… -

Friuli Oggi

...a causa della presenza a nord delle tombe etrusche nell'area della necropoli di Tarquinia e a sud l'ambito naturalistico protetto per superare gli ultimi chilometri verso il porto e l'A12 ...Presto i l primo stralcio deidi completamento. Assessore regionale: "Il porto di Civitavecchia è indispensabile per l'...protetto per superare gli ultimi chilometri verso il porto e l'... Lavori in corso, chiuso il casello di Pontebba sull'autostrada A23 FIRENZE – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione e posa cavi, nelle due notti di martedì 30 e mercoledì 31 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Barberino di ...Salta il tappo di viale Regione Siciliana, a Palermo. La ditta incaricata ha infatti completato i lavori necessari.