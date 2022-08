Vi dico perché Allegri non è cotto: cosa deve fare subito per salvare la Juve (Di sabato 27 agosto 2022) Sono appena trascorse due giornate di campionato e già tutti ad esaltare le squadre che primeggiano a punteggio pieno, crocifiggendo quelle che magari sono partite con il freno tirato. Tra quest' ultime c'è, guarda caso, la Juve, e allora... "dagli all'untore". Si ventila già l'ipotesi di un nuovo fallimento senza pensare che il campionato è una corsa a tappe e lo vince solitamente chi ha più fondo e la Juve ha dimostrato di averne se ne ha vinti nove di seguito. Per tutti, tifosi Juventini compresi, il colpevole principale è Allegri, incapace secondo i più, di non far giocare bene la squadra. Siccome sappiamo che il calcio non ha memoria, giova ricordare a tutti questi signori che Massimiliano è l'artefice di ben cinque dei nove campionati vinti dalla Juventus, trascurando le Coppe Italia e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Sono appena trascorse due giornate di campionato e già tutti ad esaltare le squadre che primeggiano a punteggio pieno, crocifiggendo quelle che magari sono partite con il freno tirato. Tra quest' ultime c'è, guarda caso, la, e allora... "dagli all'untore". Si ventila già l'ipotesi di un nuovo fallimento senza pensare che il campionato è una corsa a tappe e lo vince solitamente chi ha più fondo e laha dimostrato di averne se ne ha vinti nove di seguito. Per tutti, tifosintini compresi, il colpevole principale è, incapace secondo i più, di non far giocare bene la squadra. Siccome sappiamo che il calcio non ha memoria, giova ricordare a tutti questi signori che Massimiliano è l'artefice di ben cinque dei nove campionati vinti dallantus, trascurando le Coppe Italia e le ...

borghi_claudio : @eurallergico @mantegani_mirca Si siamo sempre lì, avetevotatohhh. La formula era questa e si presta a propaganda.… - marattin : Un laziale e un romanista che litigano (“ti ammazzo”, “te devi inginocchia’”, “lo dico a tutti quello che mi hai ch… - wasserkerker : io onestamente sto iniziando a considerale molestie queste attenzioni di questo tizio di merda che ora mi manda pur… - 1Koyaanisqatsi : @barbarab1974 @EnricoLetta @pdnetwork Ma lei in un reparto di psichiatria russo avrebbe un suo perché. Come internata dico... - vivianus2312 : @intimisto87 E perché nella terza reunion? A piangere nonostante siano passati 10 giorni appena rivisti ... Per que… -