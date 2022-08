Bullismo | 15enne pestato per vendetta Alcuni già identificati

Leggi su zon

(Di venerdì 26 agosto 2022). Un ragazzino è rimasto vittima delladi un gruppo di bulli. Nei giorni precedenti, aveva rimproverato un ragazzo che molestavacoetanei nel parco giochi estivo di via Ancona, a Ladispoli. Ha avuto calci e pugni da parte del branco. Il ragazzo, secondo quanto riporta il Corriere, è finito al Bambino Gesù di Palidoro con una prognosi di 30 giorni per la frattura di un polso e lesioni al volto e in altre parti del corpo. Sono a lavoro per indagare i vigili urbani prima e la polizia per identificare i dieci giovani,dei quali maggiorenni. L’aggressione sarebbe stata portata a termine davanti ad altre persone che hanno approfittato di un momento in cui ilera rimasto da solo. Non si esclude che del gruppo facesse parte anche il ragazzo rimproverato dalla ...