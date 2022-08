Arnaldi-Galan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni US Open 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) Matteo Arnaldi dovrà vedersela con Daniel Galan in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni allo US Open 2022. Ad un passo dal primo main draw a livello slam della carriera il giovane azzurro, capace di sconfiggere a Flushing Meadows prima Peniston e poi Simon. Il terzo ed ultimo ostacolo sarà il più duro visto che si tratta del colombiano Galán, seconda testa di serie e giustiziere tra gli altri di Darderi. Matteo proverà comunque a dire la sua e ad alimentare il sogno qualificazione. TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra Arnaldi e Galán è in programma oggi, venerdì 26 agosto, come secondo incontro sul Campo 6 a partire dalle ore 17.00 italiane (al termine di Doi-Burel). Non è prevista una copertura televisiva nè streaming delle ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Matteodovrà vedersela con Danielin occasione dell’ultimo turno delleallo US. Ad un passo dal primo main draw a livello slam della carriera il giovane azzurro, capace di sconfiggere a Flushing Meadows prima Peniston e poi Simon. Il terzo ed ultimo ostacolo sarà il più duro visto che si tratta del colombiano Galán, seconda testa di serie e giustiziere tra gli altri di Darderi. Matteo proverà comunque a dire la sua e ad alimentare il sogno qualificazione. TABELLONE MONTEPREMI La sfida trae Galán è in programma, venerdì 26 agosto, come secondo incontro sul Campo 6 a partire dalle ore 17.00 italiane (al termine di Doi-Burel). Non è prevista una copertura televisiva nèdelle ...

